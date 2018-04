Knebent nederlag til Bagsværd

Grønne Stjerne var lige en tand bedre og vandt 2-1

Af Niels Rasmussen

Bagsværd kunne med en sejr lørdag over Grønne Stjerne være strøget helt op i toppen af serie 2. Men gæsterne fra Grønne Stjerne vandt 2-1 på kunstgræsbanen og fik fornyet håb i bunden af rækken.

-Det var et ærgerligt nederlag, men set over de 90 minutter var Grønne Stjerne bedst, siger Bagsværds træner Paulus Ekstrand.

Grønne Stjerne fik et straffespark, der blev sendt over mål.

Anden halvleg kom Bagsværd meget bedre med i kampen og fik lagt et tryk på Grønne Stjerne, som lidt ud af det blå kom foran 1-0. Målet fik Bagsværd i gear og bare 2 minutter efter udlignede Christian Rudbeck på et hovedstød. Det var et godt sparket hjørnespark af holdets anfører, Patrick Markussen, der gjorde det let for ”Rud”.

I denne periode var Bagsværd bedst og fik flere store chancer, blandt andet en friløber til Jeppe Mathiassen. Med 15 minutter tilbage, så dukkede Grønne Stjernes 10ér igen op og med en god dribling og et godt spark gjorde han det til kampenst 2-1.

-Det var et fortjent nederlag mod en god modstander, hvor Bagsværd ikke ramte dagen.

Næste kamp bliver mod B77 på udebane på lørdag kl. 13.00.