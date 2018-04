Lastbilerne vil præge trafikken

Gravemaskinerne går for alvor i gang i denne uge. I den forgangne uge blev der lavet jordbundsanalyser. Foto: Kaj Bonne

Sikkerheden bliver udfordret på skolevej ved Gladsaxe

Af Niels Rasmussen

Der skal graves et enormt stort hul på græsbanerne ved Gladsaxe Skole, hvor IF Bytoften også holder til. Det skal være 80 cm dybt. Og al jorden – cirka 7.000 kubikmeter – skal køres væk og erstattes af forskellige former for grus og andet dræningsmateriale.

Det kommer naturligvis til at betyde, at lastbiler skal involveres. Et løst gæt er, at der skal køres 350 lastbilture hver vej for at få fjernet jorden. Det er de første 700 ture.

Øvelsen skal så gentages, når gruset skal danne fundament for banen.

Det kan ikke være anderledes, når det stærkt efterspurgte areal etableres. Så der skal virkelig tages hensyn fra både chauffører og fra de mange elever på Gladsaxe Skole, der til sommer får et anlæg, der kan benyttes hele året.

IF Bytoften bliver hjemløse rent banemæssigt i anlægsperioden, der ventes at strække sig frem til sommerferien.

-Vi har jo fodboldskole i uge 32, og der regner vi med at være på hjemmebane, siger Thomas Dreyer, der er formand for IF Bytoften.

-I den mellemliggende tid har vi fået lov til at benytte kunstgræsbanerne på Gladsaxe Stadion. Vi lægger alle vore 15 kampe hver anden weekend på de baner, så vi kan holde sammen på klubben rent socialt, siger Thomas Dreyer.

Klubben har fået over 100 medlemmer det seneste år, så der er hårdt brug for hver en kvadratcentimeter.

Kunstgræsbanerne skyder op med noget nær lynets hast. Hvor hver kommune i dagene før kommunesammenlægningerne skulle have en hal, så gælder det nu om at have mindst en kunstgræsbane.