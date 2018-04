Letbanen – et godt projekt?

-

Af Vagn Kristensen, fra Søborg

Jeg er ikke en af letbanemodstanderne på Facebook, men en almindelig Gladsaxeborger, der er skeptisk over for at sætte 300S/30E på S-togslignende skinner for milliardbeløb. Debatten om ”gaven til Gladsaxe”, som den tidligere borgmester kaldte projektet, har her i bladet været begrænset og er ofte hurtigt afsluttet med et positivt indlæg fra en glad politiker eller trafikforsker illustreret af et nydeligt ”artists impression” af et smart tog i grønne omgivelser.

Bare fordi 24 byrådsmedlemmer er positive over for letbanen, afspejler det ikke nødvendigvis, at alle Gladsaxeborgere er positive. Det milliarddyre projekt er sat i gang på grundlag af forventninger om vækst og miljøgevinster, som måske/måske ikke indfries.

Til gengæld er det sikkert, at der kommer ulemper i form af trængsel, trafikomlægninger mm. Man tager næppe letbanen for at hente en ny plæneklipper i det kommende Bauhaus-byggevarehus på Dynamovej. Projektet tager ikke højde for den øgede varetransport ad Ring 3 som følge af udviklingen.

Det at staten allerede har trukket sig fra projektet antyder, at der venter en betydelig ekstraregning til både anlæg og drift, som staten ikke ønsker del i. Vil Byrådet give tilsagn om, at letbanen udelukkende betales af brugerne og ikke over skatterne? Det anføres, at boligerne langs banen bliver mere værd – dvs. øget skattegrundlag! Der er dog mange parametre, der påvirker boligpriserne, så det har karakter af antagelse.

Jeg tror, der venter Gladsaxe-borgerne en stribe overraskelser, som ikke alle er positive.