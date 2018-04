Livet efter Løvens Hule

Iværksætterne fra Statum foran virksomhedens lokaler på Østerbro. Fra venstre: Stefan Schonert (salg), Nicolas Kirk Jørgensen (direktør), Alexander Kragh (marketing) og Kristoffer Kjærulff Jensen. Foto: Privat.

Alexander Kragh fra Bagsværd er en del af en iværksætter-virksomhed, der imponerede løverne i Løvens Hule

Af Jan Løfberg

Har man en forestilling om, at de ægte iværksætter starter i et kælderlokale, så holder den vand i forhold til Statum. Iværksættervirksomheden holder til i en stor kælder i en beboelsesejendom på Østerbro.

Når man går ned ad trappen og kommer ind ad døren, ser man med det samme unge, engagerede mennesker, som knokler løs på computerne. Og de er ikke i gang med at spille computerspil. De arbejder og sidder side om side så tæt, som kun de færreste ældre bryder sig om, men de er som ansatte med på holdet i Statum, der er skabt af fire iværksættere, som for nylig optrådte i TV-programmet Løvens Hule.

Selv om det ikke er så længe siden, at de var med i TV-programmet, så er sket meget siden. De to løver Tommy Ahlers og Birgit Aaby sagde ja til at investere i virksomheden for en halv million kroner. Men det var jo på det tidspunkt, at programmet blev optaget. Det er nu over ni måneder siden.

I mellemtiden forhøjede løverne deres investering med yderligere en halv million kroner, så det nu er på en million kroner, hvilket svarer til 20 procent af værdiansættelsen for Statum – med 10 procent til hver af løverne.

Inden underskrivelsen af kontrakten skulle det juridiske på plads, og Statum gennemgik en undersøgelse (det der kaldes due dilligence), så løverne var sikre på, at de havde fået et retvisende billede af iværksættervirksomheden. Siden er det gået over stok og sten for Statum-folkene.

Alexander Kragh fra Bagsværd er en af de fire iværksættere som bjergtog dommerne i Løvens Hule. Han startede ideen sammen med gymnasiekammeraten Nicolas Kirk Jørgensen og siden kom Kristoffer Kjærulff Jensen og Stefan Schonert også med.

Ingen løn

Iværksættere er karakteriseret ved, at de brænder for deres ideer. De har visioner, så derfor er det mere arbejdet med, hvad der skal ske, der interesserer dem. Såfremt de bare kan få lidt at spise og få en seng, så løber de mange kilometer på literen. For Alexander betød det helt konkret, at han arbejdede det første år i Statum uden løn. Han modtog et legat fra Innovationsfonden – og så kørte han bare løs i døgndrift sammen med kammeraterne, der heller ikke har fået honorar fra deres virksomhed. Statum har ansat fire medarbejdere på fuldtid og to på deltid.

Ånden, koncentrationen og energien blandt dem i lokalerne i Willemoesgade er mærkbar. Man fornemmer et drive og fremdrift. Det er en følelse, man får, når man ser dem arbejde.

Det rette match

Hvad er det så, Statum kan? Statum kan matche mennesker og virksomheder. Det gør de ved hjælp af algoritmer, og det er de færreste danskere, der ved, hvad en algoritme er. En let og ikke helt fyldestgørende forklaring er, at det er en følge af beregningstrin, der fra et problems data fører til et resultat.

– Overordnet taler vi om rekruttering, som er mere databaseret. Så i stedet for den kedelige version, hvor personen bare opretter en profil og venter på, at virksomheden henvender sig, så har vi en rekrutteringsplatform, hvor vi sætter den enkeltes personlighed sammen med virksomheden. Vi er jo i den digitale tidsalder. Vi har også udarbejdet en quiz med præferencer, så vi finder frem til det bedste match, siger Alexander Kragh.

Skåret helt ind til benet, så siger Alexander: – Vi vil gerne slå jobansøgningen ihjel! Både jobopslag og jobansøgning er så polerede. Forventningsafstemning mellem parterne er meget vigtig.

Alexander Kragh peger på, at det ikke er så let for virksomhederne at forklare deres DNA, så derfor kan et ansættelsesforhold stoppe, inden det er kommet i gang: – Fire procent af de nyansatte i Danmark møder ikke op på første arbejdsdag. Efter et år er hver femte stoppet.

Statum har naturligvis i deres egen ansættelsesproces sørget for det rette match mellem medarbejder og virksomhed: – Arbejdsglæde kommer af, at folk arbejder i en virksomhed, hvor deres personlighed passer ind i kulturen, siger Alexander Kragh.