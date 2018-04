Lokalhistorisk Forening tog til Farum

Mange var glade for, at de havde taget turen over kommunegræsen for bla. at høre om emigranterne, der blev immigranter i eksempevis USA. Foto: Flemming Bruun.

Immigrantmuseet bød på spændende oplevelser

Af /

Det er ikke hvert år, at Gladsaxe Lokalhistoriske Forening tager på udflugt i andre kommuner, men når foreningen får et tip om et sted, der er et besøg værd, så slår den til, fortæller formanden Arne Fogt.

Et af foreningens mange medlemmer havde foreslået en tur til Farum, hvor Immigrantmuseet skulle besøges. Immigration betyder indvandring, og dette museum lever helt op til navnet.

To busser måtte bestilles for at transportere medlemmerne ud på en kort køretur. Et flot, lille museum med en god fortæller gjorde besøget endnu mere levende.

Ud over at høre om alle de religioner og den arbejdskraft, der er kommet til landet gennem mange 100 år, var der også en udstilling fra Mors Museum, der fortalte om morsingboernes udvandring til det forjættede land, Amerika. At næsten 10% af Danmarks befolkning udvandrede i tiden 1860 – 1910 kom bag på de fleste, så der blev hurtigt konkluderet, at mange måtte have efterkommere i Amerika.

Medlemmerne roste da også efterfølgende bestyrelsen for det gode initiativ og ser frem til næste gang der er udflugt. Det bliver til maj, hvor der er rundvisning i Værebro byggeriet med efterfølgende middag.