Lykken ventede om hjørnet

Elva fra 8. klasse som Gerda. Foto: Peter Kenworthy.

Musicalen på Enghavegaard Skole bød på en kreativ blanding af skuespil, dukketeater, livemusik og lyseffekter

Af /

Publikum fik en eventyrlig rejse gennem 50 års musikhistorie med klassikere som Pink Floyds Time, Beatles’ Back in the USSR, og Alphavilles Forever Young i stykket ”Lykken venter lige om hjørnet”.

Og eleverne fik en rejse gennem nye venskaber, fællesskaber, og stående klapsalver fra de 450 elever i alle aldre, der så afslutningsforestillingen på Blaagaard Seminarium 23. marts.

Venskab og mening

Eleverne har selv været med til at skabe historien om Gerda, der bliver efterladt i bugen af en hval og tryllebundet af slyngler, men som ved at stole på sig selv og andre, bryder forbandelsen.

– Stykket handler om at man bliver udsat for prøvelser, men at venskab, og det at man står sammen, gør det hele nemmere, fortæller lærer Jens Østerlund, der har været instruktør på Enghavegaards musical i 15 år.

Alt sammen temaer som mange skolebørn burde kunne relatere til, hvilket de musestille 0.-klasser på første række da også vidnede om, at publikum gjorde.

Græder når det er slut

200 elever fra 3. til 9. klasse og 17 lærere havde brugt tre uger som skuespillere, band og kor, eller havde syet kostumer, lavet kulisser og en tre meter høj og seks meter lang hval, samt sørget for lys og lyd til stykket.

– Eleverne arbejder på lige fod, hen mod et fælles mål, på noget der er større end dem selv, noget de kan være stolte af. De får meget ud af det socialt, og det er det eneste jeg har lavet, hvor børnene græder, når det er slut, siger Jens Østerlund.