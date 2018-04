Lyserød chokolade

Peter Beier chokolade fremstillet på ruby kakaobønner

Der findes ruby portvin, og nu kommer der også ruby chokolade på markedet.

Det er firmaet Peter Beier, der kan præsenterer den helt nye variant.

Chokoladen er ikke bare tilsat farvestof.

Indtil nu har der kun været tre slags chokolade: mørk chokolade, som blev udviklet i 1821, lys chokolade, som blev udviklet i 1875 og den hvide chokolade, som blev udviklet i 1930, men nu har man fundet en 4. variation – nemlig ruby chokolade. For første gang i over 80 år er det lykkedes at skabe en helt ny type chokolade, som ser markant anderledes ud end dem, vi kender.

Den nye variant er lyserød, og det er ikke bare en chokolade med rødt farvestof i, som er set så mange gange før. Ruby er en chokolade, der er baseret på den rødlige ruby-kakaobønne, som giver chokoladen en let, syrlig smag med søde og naturlige noter af bær.

Peter Beier Chokolade har været med helt fra starten af processen, og har stillet sin plantage til rådighed for at dyrke disse specielle bønner. Dermed er firmaet den eneste chokoladeproducent i Danmark, som nu kan præsentere ruby- chokoladen.