Nu er det op til Bauhaus

Byrådet vedtog lokalplan 253 for området på Turbinevej 2-4

Af Niels Rasmussen

Trafikpropper, parkeringspladser og træer var hovedingredienserne i debatten, da byrådet på sit møde i onsdags vedtog lokalplan 253.

Bauhaus vil gerne bygge et nyt varehus på grunden, hvor Bording A/S ligger, men så skulle en del betingelser ændres, så man bl.a. bedre kan se bygningen ude fra Ring 3.

Det førte til en diskussion om hvor meget, der skal tyndes ud i træer og buske, og det endte med at Enhedslisten og de to radikale stemte imod den samlede plan, fordi formuleringen efter deres mening ikke var præcis nok.

Trafikken i området blev også diskuteret. Letbanen er som bekendt vedtaget, og det vil påvirke trafikken samtidig med at der graves i en længere periode.

Det er især de etablerede firmaer i området, der har udtrykt skepsis omkring trafikafviklingen.

Flere fremhævede dog, at kunder til byggemarkeder om hverdagen mest er håndværkere, mens de mange private kunder for de flestes vedkommende køber ind fredag eftermiddag og i weekenderne.

Parkeringspladser var også et emne. De offentlige pladser i området bliver i øjeblikket i vid udstrækning brugt af firmaer, der bruger dem som lagerplads. Biler uden nummerplader kan dog fjernes af færdselspolitiet, der lige lægger ud med at sætte en rød seddel (der er meget svær at fjerne) på forruden som et varsel.