Den lille kunstgræsbane er fjernet for at give plads til det nye store kunstgræsareal. Foto: Kaj Bonne.

Kunstgræsbanen ved Gladsaxe Skole skal være klar om fire måneder

Af Niels Rasmussen

Det holdt hårdt at få vedtaget, at der skal ligge en kunstgræsbane ved Gladsaxe Skole til glæde for IF Bytoften og skolen. Men nu er arbejdet gået i gang og til sommer skal den stå klar til bl.a. en fodboldskole. Læs også artiklen “Lastbilerne vil præge trafikken”