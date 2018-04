Ny sejr til AB Gladsaxe

Bagsværdmandskabet tæt på at være forårets hold i 2. divisions kvalifikationsspil

Af Niels Rasmussen

Som det går i øjeblikket varer det ikke mange kampe, før AB Gladsaxe har sikret sig en ny sæson i 2. division.

Det går som smurt i 2. divisions kvalifikationsspil. De seks kampe i foråret har givet 14 point. Kun topholdet HIK er bedre med 15 point.

Kombineret med de 10 point AB Gladsaxe tog med over fra den ordinære turnering ligger AB Gladsaxe på andenpladsen med 11 points afstand ned til de fire nedrykningspladser.

Senest blev det til 2-0 ude mod Næsby, der ellers også har haft et godt forår.

AB Gladsaxe måtte igen undvære en række profiler på grund af skader og karantæne, men substitutterne trådte i karakter og holdt næsten total fynboerne væk fra store chancer.

Oliver Børner var på mål i stedet for Mark Fabricius og leverede en nydelig indsats

AB Gladsaxe kom i front allerede efter få minutters spil efter et indkast fra Tobias Noer. Rasmus Tangvig sendte bolden mod mål og Sebastian Lassen fulgte bolden ind over stregen.

I det 70. minut udnyttede AB Gladsaxe et kontraangreb, hvor omstilling hvor Sebastian Sylvester igennem efter godt forarbejde fra Rohde og Tangvig. En sikker afslutning og 2-0 til gæsterne. Akademikerne.

På søndag klokken 15.00 tager AB Gladsaxe imod VSK Århus – det er en fusion mellem Skovbakken og Vejlby. Gæsterne ligger i den tunge ende af rækken med 14 point.