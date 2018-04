Omstridt forfatter får ytringsfrihedspris

Sara Omar hyldes ved SFs og Enhedslistens 1. maj møde

Af /

Årets ytringsfrihedspris går til forfatteren Sara Omar

Det er i år 14. gang Enhedslisten og Socialistisk folkeparti uddeler årets pris.

Gennem årene har prisen været uddelt til mange forskellige personer og gruppe, der har brugt deres ytringsfrihedspris på et vigtigt område, og som har båret de ubehageligheder, det kan medføre, at bruge sin ytringsfrihed. Skuespillere, forfattere, tillidsmænd, whistleblowere, organisationer, journalister og en enkelt bistandsmodtager har hidtil modtaget prisen. I år går prisen til den dansk/kurdiske forfatter Sara Omar.

Hun er født i Kurdistan og kom til Danmark som 15 årig i 2001. Sidste år udgav hun den meget omtalte roman, Dødevaskeren. Bogen har fået fremragende anmeldelser og kritikerne har kaldt den en af de vigtigste bøger på dansk i mange år og den blev solgt i 50.000 eksemplarer allerede den første måned. Den har også været genstand for stor debat grundet forfatterens mod, bogens kontroversielle indhold og kritikken af kvindesynet og de patriarkalske holdninger i et mandsdomineret samfund. Romanen er inspireret af egne oplevelser og den omhandler vilkårene for de piger og kvinder, der i nogle konservative muslimske miljøer udsættes for en helt urimelig undertrykkelse. Sara Omar har været vidne til disse forhold som lille pige i sit hjemland, men de samme undertrykkelser finder også sted i Danmark.

Udgivelse af bogen har medført, at Sara Omar har beskyttet adresse og er i tæt dialog med myndighederne om sin sikkerhed.