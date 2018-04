På besøg i auktionshus

Tilslutningen var stor, da Gladsaxe Lokalhistoriske Forening var på besøg på Lauritz.com på Dynamovej. Foto: Flemming

Gladsaxe Lokalhistoriske Forenings medlemmer så hvordan, Lauritz.com fungerer

Af /

Forårets virksomhedsbesøg for Gladsaxe Lokalhistoriske Forening gik til auktionshuset Lauritz.com på Dynamovej. Som ved besøget for fem år siden var interessen overvældende, og foreningen måtte aftale ekstrabesøg, så de fleste tilmeldte kunne komme med.

Efter der var budt velkommen, blev der fortalt om proceduren lige fra vurderingen, indleveringen, fotografering af varen, hvordan den blev lagt på hjemmesiden og hvordan en auktion foregår. Nyt for mange, at der dagligt kommer 1.600 nye numre på hjemmesiden, så der er nok at holde styr på.

Efter en kaffepause blev showrummet vist frem, hvor alle de varer, der var sat til salg i afdelingen på Dynamovej, er opbevaret. Der findes 14 andre afdelinger her landet, hvor afdelingen på Dynamovej er langt det største.

Efter rundvisningen kom det , de fleste havde glædet sig til, nemlig en vurdering af de medbragte effekter. Ikke alle gik hjem som millionærer, men alligevel var det et spændende og lærerigt besøg.