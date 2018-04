Politiet efterforsker villaindbrud

Tirsdag 10. april kl. 12.00 kørte en patrulje til Grønnemose Allé

Af /

i Søborg for at foretage en gerningsstedsundersøgelse og indsamle spor til videre efterforskning, efter en 55-årig kvinde havde anmeldt, at hun havde haft indbrud i sin villa. Politiet efterforsker nu sagen.

37-årig kvinde sigtet for spirituskørsel

Mandag 9. april kl. 16.47 blev en 37-årig kvinde fra Søborg standset af en borger på en parkeringsplads på Sydfrontvej i Søborg, da borgeren vurderede at kvinden var påvirket af alkohol. Trods kvindens voldelige adfærd, lykkedes det at tilbageholde hende til en patrulje ankom til stedet, hvor hun blev sigtet og anholdt for spirituskørsel.