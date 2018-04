Ros til opryddere

Godt vejr, briller, bålstegepande og en brandslukker ved Operation Ren Sø

Operation Ren Sø, som er 361 Kano- & Kajakklubs årlige naturrengøringsarrangement, blev i år holdt i godt vejr og under meget fine betingelser på trods af forudgående trusler om regn. Derfor var godt 70 naturelskende borgere mødt op til arrangementet.

Efter en kort morgenmad blev deltagerne opdelt i 14 grupper, som med trillebøre og gribetænger finkæmmede vores dejlige natur og fjernede masser af affald. I år lykkedes det at få 4 kanoer af sted, som fra vandsiden befriede Bagsværd Sø, Lyngby Sø og Mølleåen for uønskede effekter, fortæller klubformand Per Arentoft.

I år var ”gevinsten” lidt mindre end sidste år, og det er jo helt sikkert positivt.

Men alligevel blev der udover de mere spektakulære ting fundet flere par sandaler, et par næsten nye gummisko, vanter, brædder, potteskår, en stor betonklods og et utal af flasker og rigtig meget plastik- og papiraffald.

Mange af de borgere, som de udsendte hold mødte på deres vej, roste igen i år deltagerne og takkede dem for deres indsats for at gøre naturen endnu renere.

Igen i år blev arrangementet en bro for internationale miljøaktiviteter. Nogle kan måske huske, at Operation Ren Sø 2012 havde besøg af 2 brasilianske PhD studerende, og sidste år deltog 14 unge amerikanske missionærer. I år fik vi hjælp af to unge italienske studerende fra DTU.

Vi havde i år besøg af både Gladsaxes borgmester Trine Græse, og Lyngby-Taarbæks borgmester Sofia Osmani, som var med til at kaste ekstra glans over arrangementet. De udtalte deres store tak for det engagement og det store arbejde, der blev udført for at holde naturen ren, og de var glade for at støtte op om arrangementet både med materiel og økonomi.

Som afslutning på den dejlige dag blev der til ca. 50 spisende serveret grillpølser og frikadeller med 3 dejlige salater, og der var god afsætning efter en herlig 3 timers travetur i den smukke, friske natur, hvor anemonerne netop er sprunget ud. Maden blev spist fuldstændig op og blev rost meget af alle deltagere.

Arrangørerne skønner, at der år for år er mindre og mindre affald, der skæmmer området. Og selvom der i år blev indsamlet en stor del affald, er det glædeligt, at miljøbevidstheden hos borgerne generelt ser ud at blive større og større.