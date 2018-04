Sandheden om mandeinfluenza

Foredrag om forskellen på mænd og kvinder, når de får influenza

Er det sandt, at influenza er værre for mænd end for kvinder? Er der virkelig noget som hedder mandeinfluenza?

Ja, mener chefpsykolog og formand for Selskab for Mænds Sundhed i Danmark, Svend Aage Madsen. Men det er især i kvinders psykologiske opfattelse af mænd og sygdom, at betegnelsen ”mandeinfluenza” findes.

Mandag den 16. april fra kl. 19-20 er der foredrag på Gladsaxe Hovedbibliotek. Kom og hør om hvordan 37,4 i ”feber” med suk, støn og bjerge af lommetørklæder ikke nødvendigvis udløser kvindelig omsorg og bliv klogere på forskellen mellem mænd og kvinder.

Kleenex er klar med lommetørklæder til værdigt trængende.

Arrangementet er en del af Gladsaxe Bibliotekernes tema om ”Den lille forskel” og laves i samarbejde med Søborg Apotek og Buddinge Apotek. Entré: 65 kr./ 50 kr. for medlemmer af Klub Kræs.