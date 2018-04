Sangsvalerne takkede af

Erling Krog ved stolpen til højre har sørget for, at koret har haft styr på musikken. Det hele er foregået con amore uden krav, der kunne skræmme nogen væk. Foto: Kaj Bonne.

Nu må byrødderne klare sig uden sanglig støtte

Af Niels Rasmussen

Før hvert byrådsmøde synges en sang. Det kunne måske godt være i den spagfærdige afdeling, når de 25 medlemmer oplader deres røst eller mimer.

Men i en del år har venskabsforeningens kor Sang-

svalerne sørget for, at der blev sunget igennem.

Men i onsdags var det slut.

Medlemmernes gennemsnitsalder er efterhånden blevet ganske høj, og det er ikke altid ufarligt, når de skal af sted i buldrende vintermørke på mørke veje. Så det er bedre at stoppe i god tid, inden

nogen kommer til skade. Af og til er der mange tilhørere i byrådssalen, når der virkelig er et aktuelt emne, der berører mange her og nu. Så bliver der sunget igennem, men ellers bliver det i fremtiden nok på et niveau, hvor man ikke risikerer at blive udsat for høreskader.