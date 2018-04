Succesfyldt flytning

GIF-gymnasterne foldede sig ud i Lyngby

Af Niels Rasmussen

Nød lærer som bekendt nøgen kvinde at spinde. Problemer er til for at blive løst.

Sportshallen på Vandtårnsvej kan ikke bruges for tiden på grund af renoveringen af bl.a. svømmehallen og foyeren.

Så forårets gymnastikopvisning hos Gladsaxe IF måtte flyttes til Lyngby. Og det gik fint i de nye lokaliteter.

Største problem var vel næsten, at Lyngby Stadion ikke lige er bygge til at tage imod mange biler. Men inde i hallen blev der vist masser af flotte øvelser og ikke mindst masser af glæde.

Se flere fotos på http://gladsaxebladet.fotokajbonne.dk