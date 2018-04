Stærke kvinder dominerer

Lizette Riisgaard på talerstolen i “Dox-Bio: Hjerter dame”. Foto: Dox-Bio

Bibliografen viser amerikansk film og dansk dokumentarfilm

Den Oscarnominerede ungdomsfilm ”Lady Bird” kommer i Bibliografen torsdag 26. april. Christine er træt af sin kristne high school. Hun er træt af sin arbejdsløse far og sin konstant kritiserende mor. Hun er i det hele taget træt af livet i Sacramento og vil østkysten for at gå på college. Christine, spillet af en mageløs Saoirse Ronan, giver sig selv navnet Lady Bird, og da hun melder sig til årets skolemusical, møder hun den søde Danny. Han vender op og ned på hendes liv, og sidste år i high school bliver særdeles udfordrende for Christine, der som så mange andre teenagere finder årene mellem barne- og voksentilværelse enormt svære at navigere.

”Lady Bird” er skrevet og instrueret af Greta Gerwig, der blev Oscarnomineret for bedste instruktion. Filmen modtog yderligere fire nomineringer for blandt andet bedste film og bedste kvindelige skuespiller.

Så er det igen blevet tid til Dox-Bio i Bibliografen. Onsdag 2. maj vises ”Hjerter dame”, der portrætterer en af Danmarks mest magtfulde kvinder.

For første gang nogensinde har en kvinde sat sig i spidsen for den samlede danske arbejderbevægelse. Filmen følger den tidligere kontorassistent Lizette Risgaard fra hun vælges som LOs formand.

Fagbevægelsens historiske betydning for det danske arbejdsmarked er truet. Det er Lizette Risgaards opgave at vende skuden. Og det tror hun på, at hun kan.

Filmen følger Lizettes kamp og kommer tættere på, end noget filmhold har været. Her træffes vigtige, men ikke altid lige populære beslutninger. Beslutninger, der sender Lizette Risgaard ud i et hårdt stormvejr blandt sine egne medlemmer.