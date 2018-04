Succes i bassinnet

Gro Grinda Rasmussen slog til på 100 meter butterfly med en personlig rekord, der skaffede hende med til de nordiske juniormesterskaber. Foto: Michael Jensen.

Gladsaxesvømmere toppede på det rigtige tidspunkt

Gladsaxe Svømmeklubs bedste svømmere gjorde det flot ved ‘Danish Open’ i Bellahøj.

Det førte til flere udtagelser til internationale mesterskaber.

Dette stævne bliver for mange svømmere brugt til at kvalificere sig til de kommende internationale stævner – og her kan Gladsaxe også være med. Allerede første dag kvalificerede Victoria Bierre sig til EM på langbane i 100m rygcrawl i tiden 1.01.74. Lørdag svømmede Victoria den dobbelte distance (200m rygcrawl) som den hurtigste svømmer – og vandt guld.

Amalie Mikkelsen svømmede lige præcis den kravtid der var sat til EM på langbane i 50m butterfly, men da 50m butterfly ikke er en olympisk disciplin, har Dansk Svømmeunion bestemt at samme svømmer også skal svømme under kravtiden på 100m butterfly, før kvalifikationen er gældende.

Amalie var desværre et par hundrededele fra kravtiden på 100m butterfly, og kvalificerede sig derfor ikke til EM. Dog vandt Amalie bronze på denne 100m distance.

Stævnet bød også på en masse flotte resultater til Gladsaxes juniorsvømmere. Blandt de hurtigste kan nævnes: Michelle Mortensen, som fik en 2. plads for juniorer i 1500m fri og en 3. plads for juniorer i 800m fri. Alfred Grubert, som både fik en 3. plads for juniorer i 400m medley og 200m rygcrawl, og Frederik Lentz der fik en 2. plads for juniorer i 50m rygcrawl.

På sidstedagen lykkedes det Gro Grinda Rasmussen at lave en så stor personlig rekord (1.04.24), at hun meget overraskende kvalificerede sig til Nordiske Juniormesterskaber i 100m butterfly.