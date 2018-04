Tryghed betyder noget

-

Af Aske Wieth-Knudsen, underdirektør DSB Kommerciel

DSB’s mange stationer er præget af det samfund, som de ligger i. Derfor sætter omgivelserne og de mennesker, der færdes der, deres store præg på stationerne. I forhold til at gøre det trygt for vores kunder at komme på stationerne for at tage toget, så har DSB forskellige tiltag, der skal bidrage til det i det omfang, det er muligt. Og DSB tager skam en del af ansvaret, som Otto Jarl fra Seniorrådet opfordrer til i Gladsaxe Bladet den 20. marts.

Men det er et ansvar, som vi bliver nødt til at dele med andre. Eksempelvis har vi i DSB stor opmærksomhed på, at graffiti og manglende rengøring giver utryghed. Derfor bruger vi mange ressourcer på at fjerne graffiti og gøre rent på vores 298 stationer landet over.

Og det skal da ikke være nogen hemmelighed, at det ville være et kærkomment bidrag, hvis kunderne brugte skraldespanden og vi slap for, at der blev malet graffiti på stationen. Ressourcerne, der bliver brugt på de indsatser, brugte DSB meget gerne på andre kundevendte aktiviteter.

Vi måler løbende på kundernes tryghed ved deres rejser, da det er noget, både kunder og DSB vægter højt. Og målingernes resultat ligger godt, og det skal de også. Udover rengøring, så er der kameraovervågning på stationerne, ligesom vi samarbejder tæt med politiet, kommunerne og andre aktører om tryghed for vores kunder.

Jeg har ikke kendskab til, at der burde være større utryghed i Gladsaxe kommune. Generelt har vi ikke kendskab til, at der sker mange overfald på vores stationer. Det er politiet, der modtager anmeldelser, hvis der sker noget kriminelt. Vi ved det primært, hvis politiet har brug for overvågning eller hvis vores personale melder om særlige forhold omkring en station. Det har vi oplevet på enkelte stationer, men som sagt ikke i Gladsaxe kommune. I de tilfælde sætter vi særlige foranstaltninger op i perioder og samarbejder med politi og sociale myndigheder om at løse problemet.