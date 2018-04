Vind billetter til Cirkus Baldoni

Ideen med cirkus går 250 år tilbage. Dengang var det under andre former, men grundideen var den samme. Foto: Privat.

I samarbejde med Cirkus Baldoni udsætter Gladsaxe Bladet:

1. præmie 4 x billetter til 1. plads, (værdi kr. 190 pr. billet) samt et billede med vinderen og løven Leonardo og herudover 8 x 2 billetter til 2. plads (værdi 160 pr. billet.)

Cirkus Baldoni spiller i Bagsværd 4. maj klokken 17.00. Teltet står på Værebrovej 31.

For at deltage i lodtrækningen skal der svares rigtig på spørgsmålet.

Hvad hedder løven i Cirkus Baldoni?

A: Ludwig

B:Leif

C: Leonoardo

Svaret sendes til kon@gladsaxebladet.dk senest 26. april klokken 10. Vinderne får besked telefonisk (husk telefonnummer) og skal selv aftale billetafhentning med Cirkus Baldoni.

Det er smilet, atmosfæren og hele den lune stemning der gør det til et hjerteligt og humørfuldt besøg for hele familien at besøge Cirkus Baldoni. Hos os lægges der vægt på nærheden samt, at tingene skal være i øjenhøjde for alle. Således er mottoet som altid ”forestillingen begynder når billetten købes”. De hyggelige gamle cirkusvogne, den smilende medarbejder i billetlugen, cirkusdirektøren der står i indgangen og byder folk velkommen, kioskpigen der serverer popcorn og andre lækkerier og klovnen der laver sjov med folk, når de kommer ind, alt sammen en stemning af, at være tæt på det hele.

Et af Cirkus Baldoni kendetegn er, at når forestillingen er slut står alle artister og siger farvel og på gensyn til publikum.

Reserver, køb billetter og se meget mere på www.baldoni.dk eller på ebillet.dk

Det er også muligt, at reservere billetter på telefon: 20866010 hverdage ml. 9-14, weekender ml. 11-13, samt på cirkuspladsen fra 1 time før forestillingen.