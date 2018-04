Violinist vinder musikprisen

Gunvor Sihm spiller ved prisoverrækkelsen i Grønnemose Skoles festsal. Foto: Privat.

Gunvor Sihm vandt Gladsaxe Kommunes Musikpris. Prisen overrækkes i forbindelse med musikpriskoncerten

Af /

Violinisten Gunvor Sihm kan opleves som solist med Copenhagen Phil ved Gladsaxe Kommunes Musikpriskoncert 21. april kl. 16 i Grønnemose Skoles festsal. Undervejs vil borgmester Trine Græse overrække Gladsaxe Kommunes Musikpris.

Gunvor Sihm er født i Århus i 1986. Hun er uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Forinden studerede Gunvor to år ved San Francisco Conservatory of Music. Igennem årene har hun vundet flere priser, blandt andre den prestigefulde Van Hauens Musikpris i 2011 samt Harby Fondens Legat i 2015.

Kæmpe talent

Gunvor Sihm spiller violin i Nightingale String Quartet og har tidligere været ansat i 1. violinerne i Copenhagen Phil og som 2. koncertmester i 2. violingruppen i Danmarks Radios Symfoniorkester.

Hun har desuden været solist med flere af Danmarks symfoniorkestre blandt andet Odense Symfoniorkester, Aarhus Symfoniorkester, Tivolis Symfoniorkester, DR Underholdningsorkesteret samt adskillige gange med Copenhagen Phil.

Bedømmelsesudvalget for musikprisen beskriver Gunvor Sihm som ’et kæmpe talent, der har gjort sig ekstraordinært bemærket ikke bare i Danmark, men også internationalt’.

Gladsaxe Kommunes Musikpris er blevet uddelt årligt siden 1966. Den består af et rejselegat på 50.000 kr., et originalt kunstværk og en koncert som solist med symfoniorkestret Copenhagen Phil.

Billetter koster 150 kr. og kan købes gennem Gladsaxe Bibliotekerne på gladsaxe.dk/bibliotek eller ved at møde op i bibliotekernes åbningstid. Med i prisen er en let anretning samt en drikkevarer.