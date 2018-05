10 aspiranter klar hos Gladsaxe Garden

Nu ser det pludselig meget positivt ud for Gladsaxegarden, der har taget drenge ind. Måske får endnu flere lyst til at være med, når de besøger garden i forbindelse med fødselsdagen. Foto: Privat.

Hverve-initiativ i fjor gav flot resultat

Ved sidste års sommerferie-aktiviteter havde Gladsaxe Garden 40 glade børn til Musiksjov. Efter ferien fortsatte flere på gardens nye musiktilbud til de yngste; ”Musiksjov”.

Efter et år, hvor musikken og noderne er leget ind, er 10 musiksjov-børn nu klar til at blive gardeaspiranter.

Det betyder, at de har fået en flot aspirantuniform og begynder at komme med Tambourkorpset ud at spille.

De nye aspiranter skal spille deres første koncert til Søborg natten, og de glæder sig.

Allerede dagen efter skal de spille igen, for. 2. juni kl. 11.30 holder Gladsaxe Garden fødselsdag og åbent hus. Aspiranterne har inviteret familie, venner og alle deres klassekammerater til at komme forbi.

Alle er velkommen og det er en god mulighed for at komme ned og besøge garden og prøve nogle af de mange instrumenter, der bliver spillet på og høre om gardens professionelle musiktilbud.

Garden har igen et fuldt musiksjovhold i uge 32 og forventer et stort nyt musiksjov hold i efteråret. Garden har et tilbud til børn og unge i alle aldre, både begyndere og øvede. Se mere på Gardens nye hjemmeside www.gladsaxegarden.dk