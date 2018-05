Alt om Go´ Nat Bagsværd fredag 25. maj

Pladserne er fyldt sidste fredag i maj. Foto: Kaj Bonne

- Find frem til festens værter

Af Jan Løfberg

I år afvikles Go’Nat Bagsværd for 21. gang. Byfesten er noget som alle Gladsaxes borgere ser frem til.

Hvad sker der sidste fredag i maj?

Go’Nat Bagsværd!

For 21. gang er der byfest. Det er lige dele underholdning, fest, hygge og gode tilbud. Det er en byfest, som tiltrækker mange mennesker. Først og fremmest Bagsværds borgere, men også interesserede og feststemte folk fra resten af Gladsaxe Kommune. Naboerne fra Lyngby, Herlev, Ballerup og Furesø kommer også i stort antal.

Som altid er det medlemmerne af Handelsforeningen Bagsværd By, der arrangerer festen. Det er Handelsforeningens medlemmer som skaber økonomien og bruger mange timer på at klæde hele Bagsværd om til fest.

Her i dette tillæg i Gladsaxe Bladet kan du blandt andet se, hvem der bidrager til festlighederne gennem deres forskellige tilbud og arrangementer.

For at gøre opmærksom på, hvem der sørger for Go’Nat Bagsværd har Handelsforeningen fundet frem til et nyt tiltag. Handelsforeningens medlemmer har streamere og plakater på deres forretninger, men da der altid plejer at være mange mennesker på gader og pladser, så skal du nok kigge dig lidt ekstra for, hvis du vil være med i konkurrencen. Du skal blandt Handelsforeningens medlemmer finde frem til fem logoer. Der er naturligvis gode præmier til vinderne.

Årsagen til denne konkurrence er blandt andet at synliggøre, hvem der betaler for festen. Der er stadig alt for mange handelsdrivende i Bagsværd, som gerne vil øge indtjeningen under festen ved at lukrere på andre butiksindehaveres store arbejde. De betaler hverken for underholdning eller fest, og når der skal ryddes op, så tager de hjem med kassen, og overlader resten til festens værter.



Sol og hygge hører til Go’Nat Bagsværd. Foto: Kaj Bonne.



Nå, jeg ved ikke rigtig… Foto: Kaj Bonne.

For hele familen

Bibliografen deltager igen i år i Go’Nat Bagsværd med underholdning for hele familien

Også i år vil der være aktiviteter for hele familien i Gadehaven foran Bibliografen. Det sker fra kl. 16-20.

Der er Star Wars kreahjørne, hvor man f.eks. kan lave sit eget bogmærke eller deltage i en Star Wars quiz og vinde billetter til Bibliografen. Der vil være gode tilbud på popcorn og sodavand og udsalg af bibliotekets kasserede bøger.

Kl. 16-18 er der børneloppemarked på Den Røde Plads i samarbejde med Grønt Idécenter. Kom forbi og gør et kup! Standene er for børn under

15 år. Man booker en stand ved at skrive en mail til grønt Idécenter på groentidecenter@gladsaxe.dk senest onsdag 22. maj.

Kl. 17-18 kan hele familien helt gratis opleve Paolo Nani Teaters forestilling Jekyll on ice. Paolo Nanis sjove, runde og elskelige figur,

Jekyll, er en issælger der har sin helt egen måde at drive forretning på. Måske smelter isen og luften siver ud af ballonerne, inden publikum når at få dem? Kom og oplev en sjov og boblende varm visuel komedie, publikum er sikret fest, overraskelser og grin for alle pengene!

Forestillingen anbefales til voksne og børn fra 8 år. Der er gratis adgang – bare mød op!



Også i år er der underholdning foran Bibliografen. Foto: Kaj Bonne.



Her er nogle af de ting, som du kan opleve under Go’Nat Bagsværd

Go’Nat Bagsværd er også traditioner. Et af de faste, tilbagevendende musikindslag udfolder sig på År 2000 Pladsen, når FDFernes Gladsaxe Brassband spiller. Og det er også muligt at få et slag minigolf – en sport som tiltrækker både børn og voksne.

I Bindeledet er der musik hos Guldsmed Kirkegaard, hvor Thomas som sædvanlig spiller guitar fra kl. 15-18. Herefter tager Vintage Bop Club over foran Bagsværd Slagteren fra kl. 18-21. Festen holdes i gang med fadøl og grillpølser, mens man kan ”sparke dæk” på amerikanerbilerne, der er parkeret foran forretningerne

På Bagsværd Hovedgade 79-81 hos CC Sportswear og Rokkjær Optik er der mange konkurrencer, grillpølser og levende musik.

Der er også gang i de musikalske toner på Irmatorvet. Og her det muligt for børnene at prøve kræfter med rodeotyren.

På Bagsværd Torv er der flere musikalske indslag på scenen. Således kommer Big Creek Slim og spiller som de sidste. For to år siden fik Big Creek Slim Danish Music Award for bedste blues-udgivelse.

På MENYs P-plads spiller Old Boys Revival fra kl. 18-21.30 et udtræk af kendte rock- og beatnumre.

I Gadehaven foran Bibliografen er der mange aktiviteter for børn og deres forældre fra kl. 16-20.

Aktiviteter for børn

Der er masser af muligheder for de yngste borgere i Bagsværd

Hoppeborgen plejer at have sit unge publikum på Bagsværd Torv, og på År 2000-pladsen er det muligt at spille minigolf. Rodeotyren kan afprøves på Irmatorvet, og der er mange andre muligheder for Bagsværds yngste borgere under Go’Nat Bagsværd.

Der er god grund til at bevæge sig rundt i hele Bagsværd Centrum, for der er masse af aktivitetsmuligheder, således vil Bibliografen også i år sørge for underholdning for hele familien.

Der vil selvfølgelig være ansigtsmaling, og i det hele taget er der ingen grund til at få passet børnene.

Ta’ ungerne med i byen og nyd de mange muligheder.





Foto: Kaj Bonne.