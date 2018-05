Børn ødelægger det for børn

Elever fra Buddinge Skole dyrker disciplinen tørsvømning i bassinet, der nu skal sættes i stand. Forhåbentlig kan det tages i brug i løbet af en uge eller to. De ville nu foretrække at blive våde. Foto: Kaj Bonne.

Svømmebassin på Vandtårnsvej blev fyldt med masser af affald, så det skal renses op

Af Niels Rasmussen

I gamle dage, da der var friluftsbad på idrætsanlægget på Vantårnsvej var der ofte tusindvis af børn forbi på en god sommerdag. ”Blå bånd op af vandet” lød det, så næste lag med røde bånd kunne komme ned i det store bassin, hvor man ofte nærmest stod som sild i en tønde. Nu er det hele bygget om, så der ikke mindst tages hensyn til eventuelle oversvømmelser via grøfter og render og sandbanker.

Men der er i hvert fald et mindre bassin, som bruges flittigt, når vejret er til det.

Bare ikke nu. For vandaler havde gjort det hele så uhumsk, at løsningen blev at bassinet blev tømt for vand.

Der blev smidt masser af affald ned i bassinet.

-Nu benytter vi lejligheden til at få malet sidevæggene. Det kræver selvfølgelig rigtig godt vejr, siger stadioninspektør Lars Køhler.

-Vi har været i kontakt med nogle af gerningsmændene, der er under den kriminelle lavalder, så de er sat i kontakt med SSP-folk. Det hele kan vist forklares med kedsomhed, men det giver jo ikke ret til at ødelægge ting. Der blev også smadret en dør ind til den lille saunahytte, siger Lars Køhler.

-Vi har valgt at holde åbent året rundt uden vagter, men der skal ikke ske ret meget mere, før vi må overveje at skærpe tilsynet, siger Lars Køhler.

Ikke mindst elever fra Buddinge Skole har benyttet bassinet flittigt her i sommervarmen.

-På gode dage har vi haft op til 50 elever heroppe, siger pædagog Preben Paulsen fra SFO-ordningen på skolen.

Han ærgrer sig lige som så mange over, at hærværket har fundet sted.