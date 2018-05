De har glæde af hinanden

Både børnene og de voksne har stor glæde af at møde hinanden på Bakkegården. Foto: Privat.

Børn med diagnoser og ældre med demens knytter bånd i nyt initiativ

Et grøntsagshave på Seniorcenter Bakkegården har skabt et frirum for beboere med demenssygdomme og børn med særlige behov fra Hareskov Skole.

En mariehøne kravler sin vej frem gennem jorden. Den når ikke langt, inden en stor hånd griber den, putter den i lommen, smiler og udbryder:

– Den gemmer vi. Så har vi lidt til senere.

Skolebarnet kigger forundret på den ældre beboer. En mariehøne kan ikke gemmes og spises. Men det betyder ikke så meget. I stedet erstattes rynken i panden med et smil på læben, inden havearbejdet fortsætter.

Grøntsagshaven på Seniorcenter Bakkegården danner igen i år ramme for flere sjove stunder mellem beboere med demenssygdomme og børn med forskellige diagnoser fra Hareskov Skoles 0-2 klasse.

– Der opstår et utrolig samspil mellem de to grupper. Til dagligt støder de begge på fordomme i mødet med andre mennesker, men den mur er der ikke, når de er sammen i haven, hvor de bare har glæde af hinandens selskab, fortæller Charlotte Rugh, demenskoordinator på Seniorcenter Bakkegården.

Fælles forståelse

I haven er der etableret ti plantekasser med forskellige afgrøder. Når de i alt 13 børn besøger Bakkegården, taler de med beboerne, som de laver mad af grøntsagerne sammen med. Selvom der er flere år mellem dem, har de meget tilfælles.

– Børnenes udfordringer minder meget om beboernes. De har en enormt kort arbejdshukommelse, hvilket vil sige, at børnene heller ikke husker, hvem det er, de møder, men så møder de hinanden på samme vilkår hver gang. Så når de er glade, er alle glade, for de får et nyt venskab hver gang, forklarer børnenes lærer, Nanna Wrangel.

Projektet var sidste år så stor en succes for alle parter, at det blev genoptaget igen i april og fortsætter sommeren over.