Den lokale pølse

Der er altid trængsel, når Søborg Pølsen er på gaden foran MENY. Foto: Kaj Bonne.

Søborg Pølsen bliver endnu en gang solgt under Søborg Natten

Af Jan Løfberg

MENY Søborg har haft travlt de seneste dage med at gøre klar til at sælge det sikre hit, ”Søborg Pølsen”.

Vi har prøvet at lokke opskriften ud af MENY, men slagtermester Brian holder den tæt ind til kroppen.

Søborg Pølsen sælges foran MENY og igen i år bliver det fra kl. 16-21. Men du skal være hurtig ved havelågen, for selv om der laves ekstra mange pølser, så plejer den at blive udsolgt.

For de fleste danskere er det besværligt og vanskeligt at lave egne, hjemmelavede pølser. Til gengæld vil vi alle meget gerne betale for en god pølse. Og den sælges af MENY som sædvanlig til en ekstra lav pris.

Der bliver rift om grillpølserne, når pølsestanden åbner. De 1000 pølser er lavet fra bunden af solide og friske råvarer. Derefter ryges pølserne i rygeovnen, inden de grilles.