Der er energi i MC2

Igen i år spiller den lokale Gladsaxe-duo MC2 i Søborgs Butiksliv. Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe-duoen MC2 spiller ved Jonas Lies Vej

Af Jan Løfberg

Musik er ofte bedst, når der lægges lidt energi i spilleriet.

Gladsaxe-duoen MC2 har energien, og de underholder under Søborg Natten for Søborg Butiksliv. Det sker fra kl. 18-20 på en lille scene, hvor Jonas Lies Vej løber ud i Søborg Hovedgade lige over for Aakjærs Allé.

Albert Einstein introducerede ligningen E = mc2 i 1905. Og det passer fint med MC2, hvor M står for Morten og C for Charlie og sammen giver det E (energi), når man er en duo. Begge spiller guitar og synger. Morten er uddannet indenfor musik, og Charlie er til guitarsoloer og korstemme.

Selv siger de: – Hver gang vi spiller opstår der den fedeste energi, da vi begge brænder for at spille. Vi øver ofte, da vi både elsker det, men også for at gi sangene det sidste touch af drive, som gør at man vil høre dem igen og igen. Derudover er vi altid i gang med at øve de nyeste hits, så vores repertoire kan være så bredt som muligt.

De spiller alt muligt, som de fleste kender: The Beatles, Gasolin’, Bob Dylan, Eagles, Bob Marley osv.