Der er stil over hende

Pia Ottosen fra Stylistuniverset ved, hvad stil er. Foto: Kaj Bonne.

Pia Ottosen er kvinden bag Stylistuniverset på Søborg Hovedgade

Af Jan Løfberg

Når du kommer ind i Stylistuniverset, er du ikke i tvivl om, at indehaveren Pia Ottosen har kærlighed til det unikke, det feminine og det kontrastfyldte.

Butikken er fyldt med vintagekjoler, broderede tasker, flotte hatte, farverige sko, smykker og nips.

Pia Ottosen åbnede sin første butik på Søborg Hovedgade 14 i april sidste år: – Jeg var ude at gå tur med hunden, og så opdagede jeg lokalerne.

I januar rykkede Pia Ottosen ind i nye og bedre lokaler længere oppe ad Søborg Hovedgade i nummer 58.

Stylistuniversitet lever op til sit navn. Butikken er et helt univers med stil, hvor Pia går forrest med at trække i noget spændende tøj. Oprindelig var hun i flere år sælger i tøjbutikker, men efter at hun blev uddannet stylist, fik hun lyst til at springe ud som ejer af sin egen butik.

– Jeg er helt vild med 50er-kjolerne, som har et helt fantastisk snit samtidig med, at de er meget feminine, fortæller Pia Ottosen.

På bøjlerne har Pia Ottosen både vintagekjoler – altså kjoler fra 50erne eller 60erne, som kun findes lige præcis i en størrelse og er en unika, og hun hjemtager også kjoler i 50er-design i flere forskellige størrelser, altså reproduktioner.

Det helt nye kombineret med genbrug er en af Pias spidskompetencer, og hun har aldrig været bange for at mixe stilarterne: – Jeg nyder, når en ung kommer ind og får en retrokjole på, selv om hun går i sneakers. Hun kommer ikke til at ligne en mormor.

Ind imellem har nogle af Pia Ottosens kunder optrådt som modeller for hende, hvor de bliver stylet af Pia med hat, kjole og sko: – Det er sjovt for kunderne, for de kan mærke, at jeg brænder for det.

Pia Ottosen vil have, at der skal ske noget, som gør Stylistuniverset specielt. Derfor sørger hun under Søborg Natten 1. juni for band, dansere og god stemning med candyfloss og popcorn.

I øvrigt kan du altid finde oplysninger om Stylistuniversets åbningstider og ferielukninger på Facebook og Instagram. Her kan du blandt andet også se, når Pia har stylet nogle af sine kunder!