Der hoppes og rutsjes

De mindre børn kan få en god rutsjetur. Foto: Kaj Bonne.

Børnene får rigelig mulighed for at få sved på panden under Søborg Natten

Af Jan Løfberg

Ved Jonas Lies Vej opstilles en kæmperutsjebane, hvor børnene ganske gratis kan muntre sig.

Igen i år er der guldgraverkonkurrence. Og graveriet kommer til at foregå i bedste Klondyke-stil. Heldigvis behøver børnene fra Søborg ikke at rejse til Canada for at grave guld. Under Søborg Natten kan de nøjes med at tage hen til Alerin på Søborg Hovedgade 94, hvor de kan vaske guld og få vekslet det til det fine præmier.

Og så er der også lidt mundgodt. Der er pølser og sodavand ved Jonas Lies Vej. For de lidt ældre børn er det altid spændende at følge AL-Dans’ dygtige giver opvisning ved Jonas Lies Allé fra kl. 17.00. Her kan alle se de elegante trin og kropsbevægelser.