Det kunne være endt med døden

Cykelhandler Brian Jensen fra Cykelkrogen i Bagsværd glæder sig over, at hans kone Helle havde hjelm på, da hun med 26 km i timen hamrede hovedet ned i asfalten efter et styrt. Foto: Kaj Bonne.

Cyklist priser sig lykkelig over at hun havde husket cykelhjelmen

Af Niels Rasmussen

Helle Jensen – gift med cykelhandler Brian Jensen fra Cykelkrogen i Bagsværd – havde god fart på cyklen, da hun noget uheldigt ramte en fodgænger på vej til arbejde på Ring 4.

Faktisk kørte hun med 26 km i timen.

Hun nåede ikke at tage for sig, så hovedet og kroppen blev slynget ned i asfalten og i et kort øjeblik var hun bevidstløs. Hjelmen var smadret, men den havde klaret det den skulle: Nemlig at reducerer skaden til en hjernerystelse – som i sig selv kan være rigeligt.

En mandlig bilist kom til for at hjælpe hende, da hun kom til sig selv, og nogle unge mennesker, der var tæt på ulykken – som vel må betegnes som et hændeligt uheld – var meget ivrige for at hjælpe.

-Men Helle fik ringet til mig, og jeg smed alt, hvad jeg havde i hænderne for at komme ud til hende, siger Brian Jensen.

-Vi tog på skadestuen, hvor det blev konstateret, at hun havde fået en hjernerystelse og nogle gevaldige knubs. Nu er der gået nogle dage, og hævelserne er virkelig begyndt at vise sig. Lægen på skadestuen konstaterede, at det her kunne være gået helt galt, hvis hun ikke havde haft hjelm på, siger Brian Jensen.

-Vi sørger for at vore børn også kører med hjelm. Den mindste har strittet lidt imod, men nu kan vi da bevise, at det er meget vigtigt, siger han.

En statistik viser, at det især er folk mellem 16 og 25 år, der vælger cykelhjelmen fra. Når folk bliver lidt ældre finder de det mest fornuftigt at beskytte hovedet. Selv om det kan betyde, at håret skal vaskes lidt tiere.