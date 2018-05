Kasper von Madsen er daglig leder og Preben Christiansen er bestyrelsesformand for Richter. Foto: Kaj Bonne.

Lederen af spillestedet Richter på Telefonfabrikken skal bygge alt op fra bunden

Af Niels Rasmussen

Symbolikken er helt tydelig, da Kasper von Madsen fortæller om den opgave, der venter ham med at få skabt fundamentet til spillestedet Richter, der snart kan tages i brug.

-Du kan ikke sluge en elefant, siger den 31-årige leder, der gør klar til at fortære kæmpedyret i småbidder.

For det her kommer til at tage tid. Ud over selve bygningen, der er resultatet af en månedlang ombygning, så skal der skabes så meget nyt.

-En ting er sikker: Jeg har ikke gjort op med mig selv, at om x antal år, så er jeg færdig og skal videre. Der skal træffes så mange beslutninger undervejs, og der er givet mange ting, som skal ændres undervejs, siger Kasper von Madsen.

Når filminstruktøren Lars Trier kunne blive til Lars von Trier, så kunne Kasper Madsen også blive til Kasper von Madsen.

-Det hele var en joke en eftermiddag på RUC, hvor en nørdet kammerat via Google fandt ud af, at hvis man i Storbritannien ejede lidt jord, så kunne man få en titel. Vi nøjedes dog med det tyske von, griner von Madsen.

Efter studentereksamenen fra Stenhus Kostskole gik han på RUC, hvor han studerede kommunikation og performance design. Et ophold på Rytmisk Højskole i Vig var med til at sende ham i den retning, der nu har ført til jobbet på Richter.

Kommunikation trak

-Jeg fandt ud af, at kommunikation tiltalte mig mest. Jeg har arbejdet i Dansk Live, der er en interesseorganisation for festivaler og spillesteder. Via det arbejde har jeg fået et enormt netværk, som jeg nu kan trække på, siger Kasper.

Foreløbig er han eneste ansat. Der er dog en lydtekniker inde over, så man kan være sikker på at få det bedste udstyr.

-Spillestedet kan også tjene som undervisningssted, så de unge får nogle kompetencer som pr-folk, lydteknikere, bartendere etc., siger han.

-Jeg skal have gang i en bunke frivillige, for der er så mange ting, der skal sørges for, når vi f.eks. holder nogle koncerter. Alt skal jo foregå efter reglerne, så man ikke kan sætte en finger på vore arrangementer. Det vil f.eks. sige, at der ikke serveres spiritus til publikum under 18 år. Vores målgruppe er unge i alderen 16 til 29 år, siger Kasper.

I slutningen af august ventes spillestedet at stå klart, og så skal der træffes en lang række beslutninger om hvordan man skal indrette nogle rum, om der skal males eller hænges billeder eller plakater op.

-Vi skal også have arrangeret nogle koncerter. Det er jo også lidt af et eksperiment. Det kan godt være, at nogle af mine kolleger i Jylland har de bedste anbefalinger til et orkester, som så nærmest vil falde totalt igennem i Gladsaxe, konstaterer Kasper.

Musikalsk har han selv i fire år som bassist været involveret i bandet Rovers Ahead, der spillede irsk pubpunk.

-Det giver nok en snæver målgruppe, men vi klarede os faktisk ganske fint, indtil vores sanger fik problemer med en diskusprolaps. Det lykkedes os da at få udgivet et album, siger Kasper, der nu meget gerne vil være fødselshjælper, når unge musikere fra Gladsaxe vil træde op på scenen i Richter.