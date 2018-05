En anderledes koncert

Rune Solvang og Martin haning Petersen spiller en noget anderledes koncert end man er vant til. Foto: Privat.

Komponistforeningen Grundtonen spiller koncert i Stengård Kirke 24. maj kl. 19.30.

Der er fri entre

Komponisterne Martin Thaning Petersen og Rune Solvang spiller værker, de selv har komponeret. Der eksperimenteres med improvisation og hjemmebyggede instrumenter.

Komponistforeningen Grund-

tonen har eksisteret i 15 år, og det er

29. gang, at Grundtonen afholder koncert i Stengård Kirke. Improvisation kendes mest fra jazzen, men Martin Thaning Petersen dyrker improvisationen i sit cross-over-værk, Stykke for motororgel og båndfalsk guitar, hvori der indgår det hjemmebyggede motororgel. Stykket er formet som et grafisk partitur der lægger op til improvisation. Rune Solvangs nye stykke, Kosmisk energi er også bygget op omkring improvisation, og her bestemmer terninger, der kastes på scenen, hvordan der skal improviseres. Til koncerten kan man opleve både nye og gamle stykker af de to komponister.