Et helt særligt racerhold

Awareness Racing er med til at hjælpe udsatte børn og unge. Her ses stifter af teamet Peter Woods Klingenberg med de unge. Foto: Ejgil Frandsen.

Awareness Racing har et gokart-elitehold og præsenterer sig på Søborg Natten

Af Jan Løfberg

På hjørnet af Lykkesborg Allé og Søborg Hovedgade kan du se en række af de konkurrence-gokarts, som Awareness Racing kørere anvender.

De konkurrerer blandt andet på eliteplan i karting, og det helt særlige ved racerteamet er, at det arbejder sammen med Julemærkefonden omkring julemærkehjemmenes arbejde med udsatte børn og unge.

På Søborg Natten kan du møde teamets stifter Peter Woods Klingenberg og nogle af teamets medlemmer. De er parate til at snakke om teamet, om samarbejdet med Julemærkefonden, som teamet er med til at generere midler til, samt almindelig motorsnak, når man har benzin i blodet.

Awareness Racing har en helt særlig sponsorpakke, som er med til at støtte den gode sag, hvis det har lokale forretninger eller virksomheders interesse. For private kan det måske mere komme på tale at donere penge til Julemærkefonden: – Vi tager både imod kontanter og mobilepay på Søborg Natten, siger Peter Woods Klingenberg.