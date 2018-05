Farvel efter 30 år

Birte Hansen fra Søborg Lædervarer er ved at sælge de sidste varer, inden hun skal nyde pensionisttilværelsen. Foto: Kaj Bonne.

Birte Hansen er ved at sælge de sidste varer i Søborg Lædervarer

Af Jan Løfberg

– Jeg har haft et dejligt, loyalt publikum – en fast kundekreds, men efter 30 år i Søborg føler jeg, at jeg godt kan tillade mig at stoppe i en alder af 73 år, siger Birte Hansen fra Søborg Lædervarer.

I disse dage er Birte ved at sælge de sidste varer, inden hun lukker butikken. Der er halv pris på kufferterne og 60 procent rabat på de resterende varer. Selv om det er vemodigt, så glæder hun sig til at nyde pensionisttilværelsen i Glostrup, hvor hun har hus og have: – Jeg har to piger og to børnebørn. Det bliver dejligt at få noget tid sammen med dem, siger Birte, der også vil dyrke noget fitness og svømning.

Birte er uddannet tilskærer i konfektionsbranchen og var oprindelig ansat i NEYE i Rødovre, men sammen med en kollega gik hun sammen om at åbne en butik i først Albertslund og siden i Søborg. Siden 2002 har Birte drevet Søborg Lædervarer alene.