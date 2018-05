Find din indre ro i kirken

Søborggaardkoret synger i Søborg Kirke. Foto: Kaj Bonne.

Søborg Kirke holder åbent under Søborg Natten

Af Jan Løfberg

De første danske kirker blev bygget i 800-tallet i Ribe og omegn. Så i over tusind år har mange danskere fundet deres indre ro i kirkerummet. Selv om meditation og mindfulness er oppe i tiden, er det stadig muligt at få en pause; tage et pusterum og finde den indre ro.

Søborg Natten er på ingen måde rolig. Her vrimler det med voksne Gladsaxe-borgere på tilbudsjagt, eller børn der prøver alle mulige forlystelser.

Træder du ind i den enkle og smukke Søborg Kirke, kan du selv finde roen og tænde et lys og nyde freden. Du kan også læse et skriftsted, skrive en bøn eller bare trække vejret.

Kirken åbnes kl. 17. Der vil være kaffe og lidt at spise ved bålet, der er placeret på pladsen ved sognegården. Børnene kan bage en pandekage, poppe et majskorn eller riste en skumfidus. Du kan også gå på skattejagt i kirken.

Kl. 18.30 er der koncert med Små Blå Appelsiner.

Søborggaardkoret synger fra kl. 19.15.

Kl. 20 er der andagt.

Herefter lukker kirken kl. 20.30.