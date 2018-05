Eleverne så danseopvisning og hørte taler og varmede op til den store guldmedalje. Foto: Kaj Bonne.

3.000 skolebørn var til idrætsdag

Af Niels Rasmussen

Det var som at se billedbogen Find Holger. Et mylder af børn. Faktisk var der 3.000 af dem til idrætsdagen for elever fra 0. til 3. klasse på Isbanevej i torsdags.

Nu om dage hedder drenge jo ikke Holger, og ingen går vist rundt i en rød-hvid stribet sweater. Men i menneskehavet foran scenen kunne man vist godt finde en Noah – eller to.

Der var opvarmning, der var dans til ”Despacito”, der var taler og flaghejsning – og så var der en bunke konkurrencer, hvor det så ud som om børnene i bedste Obelix-stil var faldet i gryden med energi

