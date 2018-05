Fire Bagsværd-roere udtaget til junior-EM

Bagsværd-pigerne Marie Ramm (venstre), Emma Braad Olesen og Matilde Hjorth er på vej mod junior-EM i firer uden styrmand sammen med Mathilde Kiilgaard, DSR (højre). Foto: Oliver Blach.

Langdistanceregatta i Odense et rent triumftog

Bagsværd Roklub oplevede stor succes ved årets første regatta, Odense langdistanceregatta.

Ved regattaen, hvor der roes 6000 meter på Odense kanal, var Bagsværd-roere repræsenteret på syv vindende hold både lørdag og søndag.

Dertil kom flere flotte sekundære placeringer, herunder andenpladser i både herrernes og damernes singlesculler.

Oliver Skov Jerkovic var med til at vinde juniordrengenes dobbeltfirer sammen med sine holdkammerater Jacob Lenzing (Lyngby Roklub), Nicholas Andersen (Roforening KVIK) og Adrian Flarup Johansen (Roklubben Ægir).

Blandt juniorpigerne vandt Marie Ramm, Emma Braad Olesen og Matilde Hjorth i firer uden styrmand sammen med Mathilde Kiilgaard fra Danske Studenters Roklub. Begge både og alle fire Bagsværd-roere blev efterfølgende udtaget til junior-EM, der afholdes i Frankrig i den sidste weekend af maj.

Ved regattaen sammenlignes alle hold på tværs af alder og køn med deres verdensrekorder og på den måde ror alle deltagende hold mod hinanden. Oliver Skov Jerkovic og hans holdkammerater var forhåndsfavoritter i denne konkurrence. En værdighed som de levede op til, da de vandt konkurrencen både lørdag og søndag. I lørdagens konkurrence overraskede juniorfireren med Marie, Emma og Matilde alt og alle med en andenplads, mens de måtte nøjes med en sjetteplads om søndagen.

”Jeg er naturligvis rigtig godt tilfreds med det høje niveau, vores roere viser her ved sæsonstart. Det er fedt at se, at de mange sure vintertræningstimer giver pote. Vi havde selvfølgelig håbet på, at vi kunne få vores fire juniorroere udtaget til EM. Men at de ligefrem går over og sætter sig på regattaens to øverste placeringer – det havde vi ikke turdet håbe på,” siger kaproningschef Mie Espersen

Oliver Skov Jerkovic vandt sidste år bronze ved junior-EM og opnåede en femteplads til junior-VM. Ingen af de kvalificerede piger har tidligere deltaget ved EM eller VM.

Foruden de fire EM-udtagne roere vandt Astrid Starup-Hansen juniorpigernes singlesculler, Frida Sanggaard Nielsen var med til at vinder seniordamernes firer uden styrmand, Malthe Puro og Jens Graudal var på den vindende seniorherredobbeltfirer, Mathilde Persson og hendes hold vandt seniordamernes dobbeltfirer, og Olivia Meinert Cardel og Marie Mørch vandt seniordamernes dobbeltsculler.