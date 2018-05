Gå på tilbudsjagt mellem Søborg Butikslivs balloner

Der er gode tilbud indendørs og mange af butiksejerne trækker også ud på gaden på fredag. Foto: Kaj Bonne.

Af Jan Løfberg

Alle Søborgs forretninger og butikker vil gerne have en andel af Gladsaxe-borgernes skillinger, når der på fredag er ekstra mange på gaderne. Men Søborg Natten opstår ikke ud af det blå. Festen er der, fordi nogle har lagt hårdt arbejde i, at der sker noget i de timer, folk er på gaderne.

Pudsigt nok vil ikke alle butiksejere være en del af de store fællesarrangementer, som Søborg Butiksliv står for. For det koster jo penge via et medlemskontingent.

For at understrege, hvem der er med til at betale gildet, så sætter medlemsbutikkerne en ballon op, der tydeligt viser deres er medlemskab af Søborg Butiksliv.

For at synliggøre, hvem der sørger for festen som alle Søborgs borgere har glæde af, så hænges ballonerne op foran butikken. Ballonerne er nemme at se i gadebilledet. Og både foran disse butikker og inde i selve butikken kan du finde mange gode tilbud.





Ballonerne fra Søborgs Butiksliv hænger synligt i den øvre del af hovedgaden og torvet, hvor medlemmerne holder til.

Foto: Kaj Bonne.