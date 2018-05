Eleverne fra 6. klasse fik virkelig stivet selvtilliden undervejs, så det slet ikke var så slemt at skulle optræde. Foto: Privat.

Et samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole samt Gladsaxe skole afsluttet med et brag af et talent show

Af Nanna Schäfer Dinsen

Fire 6. klasser på Gladsaxe skole havde i de foregående uger arbejdet på, at få den årlige musikforestilling op at stå.

Den sidste uge op til selve premieren indgik Gladsaxe skole i et samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole.

Eleverne var på tværs af klasser inddelt på hold, der havde beskæftiget sig med henholdsvis dans, trommer, skuespil og PR/medie. Elevernes opgave var i fællesskab, at opsætte et talent-show med titlen Gladsaxe har Talent, hvor der både var værter, dommere, reklamer samt artister på scenen.

Eleverne viste deres storslåede show tre gange for henholdsvis de resterende elever på Gladsaxe skole, i både ind- og udskoling, samt alle deres forældre.

Undervisning på Gladsaxe Musik- og Billedskole

Eleverne blev fra mandag til onsdag undervist af lærere på Gladsaxe Musik- og Billedskole. Her skulle de fire klasser hver især gennemgå en kreativ proces, hvor de i fællesskab skulle forberede et sammenspilsnummer.

Nogle af eleverne gik all in og skrev i fællesskab et nummer helt fra bunden, som de optrådte med i talentshowet.

”Mine forældre var så forbløffet over, hvad vi havde nået på tre dage på musikskolen og var meget imponerede over resultatet og hvad vi havde formået”, fortæller. – Frederikke 6.b

Eleverne ville ønske de kunne gøre det igen

”Jeg synes det var rigtig sjovt og nok noget af det sjoveste vi har lavet i al den tid jeg har gået i skole”. – Emil 6.c

En af tankerne bag projektet var, at give eleverne et bedre sammenhold på tværs af klasser. Mange elever følte det i starten grænseoverskridende at skulle optræde foran hinanden og blev nervøse.

Flere havde absolut ingen intentioner om at skulle fremføre noget som helst. Heldigvis har den generelle opfattelse, både fra lærere og elever været, at denne nervøsitet langsomt forsvandt, i takt med at de kom længere i processen.

’’Vi er stolte på hinandens vegne. Selvom vi var rigtig nervøse, støttede vi hinanden og havde en følelse af, at man blev bakket op’’, siger Line fra 6.a.

Både lærere og forældre er stolte af eleverne

Det er et stort og udfordrende projekt, at skulle stable et projekt med hele 100 deltagende elever på benene. Det kunne Amanda Rico Abildskov, der både fungerede som musiklærer og tovholder på projektet, tydeligt mærke. Selvom det både var hårdt og i starten uoverskueligt, er Amanda dog overbevist om, at hun ikke ville være oplevelsen foruden.

’’Det har været en gave at se børnene vokse med deres opgaver og opleve børnene tage projektet seriøst samt yde deres bedste for at få det til at køre, ’’ siger Amanda, der er musiklærer på Gladsaxe skole samt tovholder på musikforestillingen.

Det er Casper, der har været tilknyttet som musikskolelærer til projektet, enig i. Han siger: ’’Jeg er dybt imponeret over klassernes engagement og blev selv smittet af det.

”Jeg håber at få lov at prøve dette igen’’, siger Casper Henning Hansen.

Også forældrene var både stolte og imponerede efter de fredag aften havde set elevernes sidste optræden.

”Jeg har hver dag i denne periode fået en dreng hjem der var endnu mere glad og velfornøjet end han ellers også altid er, for det har været sådan en god oplevelse, også i samværet med de andre klasser. Det er bare så fedt at der er blevet brugt tid og økonomi på det. Tak for det! – Mor til Albert 6.b