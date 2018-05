Gladsaxe-Hero tordner derudad

Martin Andersens skud kiler sig ind i hjørnet til 0-1 uden chance for Bagsværds målmand. Foto: Kaj Bonne.

Comebacket til serie 1 kan sikres lørdag

Af Niels Rasmussen

For 12. kamp i træk kunne Gladsaxe-Heros mandskab i serie 2 forlade banen som vindere i lørdags. Lokalopgøret mod Bagsværd Boldklub på udebane blev vundet med 3-1.

Det betyder, at Gladsaxe-Hero på lørdag kan sikre sig et comeback til serie 1, som man forlod efter sidste sæson.

Lørdagens modstander er Vallensbæk, der dog har masser at spille for, for det kan stadig lade sig gøre at slutte på andenpladsen, som i øjeblikket indehaves af AB, der er syv point efter Gladsaxe-Hero med tre kampe tilbage.

Fordi Gladsaxe-Heros målscore er 12 mål bedre end ABs, skal holdet fra Skovbrynet vinde sine sidste tre kampe. En sejr er dog allerede sikker, fordi AB skal møde Islev, der har trukket sit hold, så AB vinder 3-0 i den kamp.

Gladsaxe-Hero kom foran efter 11 minutter på Bagsværd Stadion. Martin Andersen tordnede kuglen i kassen helt uden chance for Bagsværds målmand.

Efter 32 minutter blev kampen stoppet på grund af lyn og torden. Spillerne gik i omklædningsrummene, og det var klogt, for i hvert fald et lyn bankede ned i banen.

Kampen blev genoptaget, Og Bagsværd fik efter et kvarter i 2. halvleg udlignet efter et hjørnespark, hvor der var ringe konsekvens i gæsternes forsvar.

Bagsværd har pludselig fået hårdt brug for point i kampen om at blive væk fra nedrykningspladserne, så der skulle satses på en sejr.

Det benyttede Gladsaxe-Hero sig så af til at score ved Martin Lange Nygaard og senere til 1-3 ved Tobias Errington, der scorede sit første mål på førsteholdet.

I slutminutterne delte dommeren gule kort ud, så det var lige før der var tale om en husstandsomdeling. Fem stykker i en ruf. Martin Lange Nygaard måtte på mål og brillerede med en super redning. Efter seks minutters overtid kunne Gladsaxe-Hero igen, igen synge sejrssangen.