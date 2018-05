Gladsaxes kunstnere inviterer til fest

På ”Kunstens Dag” kan de fremmødte selv udfolde sig kreativt. Foto: Susanne Anker.

Kunstnerne fra Åbne Atelierdøre inviterer til en festlig dag på Højgård

Af Jan Løfberg

Søndag 3. juni er det ”Kunstens Dag” i Gladsaxe. Det vil kunstnerne fra Åbne Atelierdøre gerne festligholde med en spændende dag på Højgård, Bagsværd Hovedgade 274.

Byrådsmedlem Lars Abel (C) åbner ”Kunstens Dag” kl. 11, og derefter udfolder aktiviteterne sig på en lang perlerække frem til kl. 17.

Og der er talrige aktiviteter, og du kan sagtens tage dine børn med: ballonmand og trylleshow. Der er musik – unge konservatorieelever fra Gladsaxe spiller egne numre og et jazzband spiller Live Jazz. Hvis du vil afprøve dine kreative evner er det muligt i fem forskellige workshopper, som det er gratis at deltage i. Du kan flette pile, eller du kan dekorere små porcelænsblomster. Måske vil du kaste dig ud i genbrugskunst, og du kan også brodere dit eget billede, ligesom der er mulighed for at dekorere din egen taske. Og så kan du se en udstilling af værker skabt af kunstnerne i Åbne Atelierdøre. Hvis alle oplevelserne kræver lidt supplerende energi, er cafeen åben med sandwich, kager, kaffe, te, juice med mere.

– Åbne Atelierdøre i Gladsaxe er en sammenslutning af kunstnere, som hvert år inviterer indenfor i deres egne atelierer og værksteder. Det giver dig mulighed for at se kunst på en anden og mere nærværende måde end i et galleri. Du kan tale direkte med kunstnerne og høre om arbejdsprocesser og tankerne bag værkerne. Kunstens Dag er et årligt arrangement, som vores forening står for, og vi er lykkelige for at Gladsaxe Kommune bidrager økonomisk. Det gengælder vi ved at skabe en festdag for hele familien med den bredeste vifte af spændende aktiviteter, oplyser Inge Hanne Lindegaard.

Mød op på Højgård og bliv inspireret af de kreative workshopper, lad musikken glæde ørene, se børnene glæde sig over balloner og trylleri og oplev kunst og kunstnere på nærmeste hold.



Der er også musik på ”Kunstens Dag”.

Foto: Susanne Anker.