Her leger alle med

Det er godt at være sikret med en line, når man er i svævebanen.

Børn og voksne fra FDF Bagsværd-Stengård tog til VM i leg

FDFere fra FDF Bagsværd-Stengård deltog i Kristi Himmelfartsferien i Væbnermesterskabet – en landsdækkende konkurrence for 11-18årige og deres ledere arrangeret af Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund.

Holdene skulle løse forskellige udfordringer rundt om i Storkøbenhavn.

Fra Bagsværd-Stengård var Oscar, Trine, Lea, Joakim Gustav og Kristian med.

– Det sjoveste har været svævebanen. Man skulle skyde på mål for enden. Det var svært at ramme i mål – det gik rigtig stærkt, siger Joakim.

Trine mener nu, det var forhindringsbanen.

– Forhindringsbanen var sjov. Jeg var bange i starten – for at de ville tabe mig. Jeg skulle bæres igennem. Vi kom i top fem i den post! Fortæller Trine.

I FDF sætter de voksne rammerne for et fællesskab, hvor alle kan være med. Det viser sig på Væbnermesterskabet ved, at holdene er sammensat af 3-6 børn og 1-2 voksne ledere. De voksne motiverer og holder gejsten oppe, men de kender ikke dagens opgaver, og kaster sig ind i legen på samme vilkår med børnene og de unge.

– Vi hjælper dem med at komme igennem opgaverne. Det er sjovt at opleve, når de har klaret det. Det er også sjovt at være med selv. Man bliver barn igen. Da vi fik Trine igennem forhindringsbanen, var der sammenhold og alle hjalp, siger Johnny Nielsen, der sammen med Andreas Nielsen og Mathias Larsen er ledere på holdet.

– Måske husker du, hvordan det var, når de voksne selv ville være med til at lege dåseskjul og virkelig levede sig ind i legen. Sådan er det for alle holdene i Væbnermesterskabet. Her er voksne, der vil børnene og legen – og synes det er sjovt at være med. Det giver en helt særlig fællesskabsfølelse og holdånd, siger FDFs generalsekretær Rasmus Agergaard Pedersen.

Rundt i København

FDF-konkurrencen Væbnermesterskabet 2018 startede allerede i januar. Således har 272 hold fra hele Danmark henover foråret løst en række opgaver over internettet. De har eksempelvis fotodokumenteret, at de har besøgt steder i lokalområdet som plejehjemmet, fundet svar på kodeopgave eller optaget en video af et gøglernummer I Kr. Himmelfartsferien samledes de til finalen i København. I tre dage var holdene på mere end 40 udfordringer fordelt over hele hovedstadsområdet, hvor de prøvede sig selv af, og blev stillet over for fysiske udfordringer, fik samarbejdsopgaver, og opgaver, der krævede, at de kunne tænke kreativt og finde på. Konkurrencedagene blev krydret med spændende og sjove oplevelser, underholdning og en gudstjeneste. Søndag sluttede konkurrencen af med præmieoverrækkelse, hvor vindere i to aldersrækker blev kåret.