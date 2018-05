Hjælp til børn og unge

Kurt Vang Jensen er en fremragende speaker når der løbes Gladsaxeløb, så han får en travl weekend. Foto: Privat.

Mange cykler Danmark Rundt for at skaffe midler til at støtte unge

De to Gladsaxeborgere Conni og Kurt Vang Jensen vil sammen med Team Giv Håb Østsjælland cykle Danmark Rundt i uge 31 for at gøre opmærksom på organisationen Børn, Unge og Sorg – og samle ind til at hjælpe og støtte børn og unge, der har oplevet alvorlig sygdom eller død i den nærmeste familie.

”Vi har desværre både på arbejdspladsen og privat oplevet børn og unge, der mister – så da vi hørte om dette cykelhold, var vi ikke i tvivl om, at her kunne vi gøre en god indsats”

I alt skal der cykles ca. 1.100 km rundt i Danmark – så træningen på landevejen er godt i gang med holdet.

Ud over de personlige sponsorater er teamet også med til at arrangerer forskellige events – således også i Gladsaxe Kommune.

Lørdag 2. juni kl. 14.00 inviterer Team Giv Håb Østsjælland derfor til skovtur og skattejagt for små og store pirater i Aldershvile Slotspark. Alle indtægter går ubeskåret til organisationens arbejde.

Kl. 14.00 kan de historisk interesserede voksne og børn høre den fantastiske historie om Grevinden af Bagsværd fortalt meget fornøjeligt af Gladsaxe kommunes grønne guide Jesper B. Larsen.

Kl. 14.30 sættes skattejagten i gang. Børnene får udleveret skattekort og pirathat. Skattejagten er et ca. 2 km orienteringsløb, hvor man udover at komme rundt i den dejlige slotspark også skal løse forskellige opgaver. De rigtige besvarelser deltager i en lodtrækning om præmier, skænket af vores sponsorer. Alle deltagere modtager et piratdiplom.

Alle indtægter går ubeskåret til Børn, Unge og Sorg. Der er max plads til 100 børn ifølge med min. en voksen – og alle generationer er velkomne.

Hele eftermiddagen vil der være mulighed for at købe kaffe, te og hjemmebagt kage – og til børnene juice og kakaomælk, som Kvickly Buddinge har givet til det gode formål.

Se evt. yderligere information på Giv Håbs facebookside.

Læs mere på https://bornungesorg.dk/

For yderligere oplysninger omkring Cykelholdet Giv Håb, arrangementet i Aldershvile Slotspark eller turen Danmark Rundt, kontakt venligst Kurt eller Conni Vang Jensen tlf. 24404751.