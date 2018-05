Holberg holder

Holbergs komedier er ofte så tæt på nutiden, at de såmænd kunne være skrevet som helt friske forestillinger. Naragtigheden trives i bedste velgående. Foto: Kaj Bonne.

Bagsværd Amatør Scene opfører Den stundesløse

Af /

Ludvig Holberg er holdbar, selv om han skrev Den stundesløse for næsten 300 år siden.

Det beviser Bagsværd Amatør Scene med forestillingen, der spilles udendørs i Atriumgården i Telefonfabrikken Gladsaxe Kulturhus, Telefonvej fra 9. til og med 15 juni.

Mange af de karakterer Ludvig Holberg skildrer i sine stykker, svarer til typer vi også kender i dag.

F.eks Jeppe på Bjerget, som føler sig stavnsbundet af omgivelserne og sit ægteskab. Den Vægelsindede, der ikke kan finde ud af at beslutte sig. Og så er der Den Stundesløse, som farer forjaget og stresset rundt uden at få gjort noget.

Den Stundesløse er en af Ludvig Holbergs allerbedste komedier. Komedien handler om den indbildt fortravlede og forvirrede Vielgeschrey. Han har så travlt med at have travlt, at han intet får udrettet. Han har en datter, Leonora, som han har lovet væk til bogholder Peder Erichsen.

Men Leonora elsker den unge Leander.

De to sammensvorne, Pernille og Olfux, får ved en listig plan forpurret brylluppet med bogholderen.

Leonora får sin Leander, og som et led i planen lykkes det også, at få afsat den giftesyge husholderske, Magdelone.

Lørdag 9. juni og søndag 10. juni spilles kl 16:00. De øvrige dage er det kl. 20:00.

Dørene åbnes 2 timer før forestillingen, og der er borde og bænke, hvor man kan drikke en kop kaffe eller spise sin medbragte mad. Kaffe og drikkevarer kan købes.

Billetterne koster 100 kr. og kan bestilles på www.bas-skuespil.dk under ”forestillinger” .