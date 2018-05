Der bliver noget at studere for de bilinteresserede, når Ford GT’en parkeres foran Jyske Bank Søborg. Foto: Privat

Jyske Bank Søborg inviterer til racertræf med den kendte kører

Af Jan Løfberg

Afdelingsdirektør Per Vesterholm fra Jyske Bank Søborg ser med ekstra spænding frem til Søborg Natten på fredag. Den kendte danske racerkører Jason Watt kommer forbi Søborg Hovedgade og præsenterer sin nye Ford GT, som vil få de fleste bilentusiaster til at tabe både næse og mund.

I 2016 startede Ford en udvikling af 500 GT’ere – og det var blot ca. 8 procent af de kørere, som søgte om at få lov til at købe den færdige bil. Danske Jason Watt var en dem, og hans unikke bil kan du opleve på Søborg Natten.

Ford GT er designet til at vinde racerløb, for eksempel Le Mans i et fantastisk comeback for et par år siden. Den går fra 0-100 km/t på 3,2 sekunder, så det er noget af en ”handicapbil” Jason Watt har med.

Der er en konkurrence hos Jyske Bank, hvor man kan være med i lodtrækningen om en få en tur i bilen på Sjællands Ringen til en event, som er arrangeret af Børnecancerfonden.