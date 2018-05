Kærligheden sejrer

Andrew Garfield og Claire Foy i “Breathe”. Foto: SF Studios

Bibliografen viser film om polioramts kamp for et bedre liv

I det historiske drama ”Breathe” har den succesfulde Robin, fænomenalt spillet af Andrew Garfield, hele livet foran sig, da han lammes af polio.

Eksperter og læger giver ham ikke mange chancer og udsigten til et liv fuld af behandlinger og hospitalsindlæggelser synes uundgåeligt. Hans hustru Diana, spillet med pragtfuld indlevelse af Claire Foy, nægter at lytte til lægernes råd og tager Robin med hjem.

Hendes grænseløse hengivenhed, humor og beslutsomhed tvinger Robins handicap til blot at være et lille aspekt i en ellers rig og givende dagligdag.

Sammen nægter de at lade sig fængsle af hans lidelser og deres mod og livskraft skaber et liv omgivet af kærlighed. Med andre ord er ”Breathe” en enormt hjertevarm film om, hvad mennesker kan opnå, så længe kærlighed, ærlighed og lige så vigtigt humor er centrale ingredienser i livet; en kærlighedshistorie om at leve livet, som om hvert et åndedræt var det sidste

”Breathe” har premiere i Bibliografen torsdag 31. maj.

Er der lige lovlig meget virkelighed i ”Breathe”, kan Bibliografen også tilbyde indtil flere doser rendyrket eskapisme.

Både ”Solo: A Star Wars Story” og ”Deadpool 2” er fulde af storslået action- og sci fi-ramasjang for drengerøve af alle køn og alle aldre. Førstnævnte film fortæller vores yndlingsrumpirats forhistorie på fornem vis og ”Deadpool 2” fortsætter, hvor forgængeren slap med endnu flere vanvittige optrin og skøre vittigheder. Intet er helligt i Deapools univers, så spænd sikkerhedsselen og se, om I kan følge med i alle de popkulturelle referencer, der sendes af sted.