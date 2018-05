Klogt af akademikerne

AB Gladsaxe er stadig ubesejret og tæt på at sikre sig ny sæson i 2. division

Af Niels Rasmussen

Michael Madsen holder stadig fast i statistikken som ubesejret træner, siden han overtog tjansen i AB Gladsaxe.

I lørdags blev det 2-0 på udebane over Odenseklubben Dalum, der holder til i den tunge ende af rækken.

AB Gladsaxe gjorde det ikke sværere end nødvendigt, og det skabte problemer for Dalum, der godt nok havde bolden det meste af tiden, men som ikke var i stand til at producere de store vilde chancer.

Stefan Nygaard bragte AB Gladsaxe foran, da han udnyttede en god frispilning fra Lucas Petersen.

Det var også Lucas Petersen, der lagde op til målet til 2-0. han headede en tværbold videre til indskiftede Nichlas Rohde, som scorede.

I slutfasen havde AB Gladsaxe en del pæne tilbud.

Næste opgave er bundholdet fra Aarhusklubben Lyseng. Lyseng har fem point, mens AB Gladsaxe har 29. Med syv kampe tilbage er AB Gladsaxe 15 point væk fra de fire nedrykningspladser.

Spænding i serie 2

I serie 2 vandt Gladsaxe-Hero for niende gang i træk. Det var nu nemt nok, for modstanderne fra Islev har trukket holdet for længe siden, så kampen endte 3-0.

Lokalopgøret mellem Bagsværd og AB endte med en sejr til AB på 2-1. Bagsværd lagde for med et selvmål og fik udlignet på et straffespark. ABs sejrsmål ved Mathias Egede blev scoret kort før tid.

AB er tre point bag Gladsaxe-Hero, men har spillet en kamp færre. AB skal lørdag på udebane mod Vallensbæk, der er det tredje seriøse bud på en oprykning.

I serie 1 snublede VB 1968 igen ved at tabe ude med 0-3 til Avartas divisionsreserver. VB 1968 har fået syv point i fem kampe i foråret.