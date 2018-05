Klokkeklar besked

Klokkerne i Gladsaxe Kirke har mange, mange år på bagen. Den ene blev støbt for ca. 600 år siden. Foto: Flemming Bruun.

Lokalhistorisk Forening besøgte Gladsaxe Kirke

Af /

I forårets løb har Gladsaxe Lokalhistoriske Forening holdt tre møder i samarbejde med Gladsaxe Kirke.

I det første fortalte Erik Kure om Gladsaxe kirkes klokker. Den ene af dem havde nemlig 250 års jubilæum i år, da den er støbt i året 1768. Men den ældste af klokkerne er helt tilbage fra 1400-tallet.

Så blev der afholdt to foredrag af Martin Schwartz Lausten, der fortalte om kendte og berømte præster der er været ansat ved Gladsaxe Kirke.

En af de meste kendte var Provst Bentzon, der senere fik opkaldt en vej efter sig. Men også Chr. Kalkar og Richard Thomsen, som der er opstillet en buste af på kirkegården, blev der fortalt levende om.

Besøgsrækken afsluttedes med en rundvisning på kirkegården af kirkegårdsleder Dick Kreinøe, der fortalte om seværdige gravsteder efter markante politikere og indflydelsesrige personer, der har sat deres præg på Gladsaxe. Efter rundvisningen fortalte sognepræst Roar Tuxen Lavik om kirkens historie og der blev mulighed for at komme op i kirketårnet, for at se klokkerne, som der var blevet fortalt om i det første foredrag, hvilket mange benyttede sig af.