Kunsten at finde en post

Orienteringsløb kan også være for småbørnsfamilier. Der er konkurrence på lørdag i Hareskoven. Foto: Privat.

OK73 afholder et helt særligt orienteringsløsb i Bøndernes Hegn i Hareskoven på lørdag

Af Jan Løfberg

Find Vej-battle er et nyt begreb i orienteringssporten: find så mange poster du kan i løbet af for eksempel en time. Et sådan stævne holder Orienteringsklubben OK73 lørdag 12. maj i Bøndernes Hegn i Hareskoven fra kl. 10-12.

Ideen med orienteringsløbet er, at børnefamilier, løbere, orienteringsløbere m.fl. kan være med. Du får frisk luft, motion og motivation, og det koster hverken penge eller medlemskab. Mødestedet er parkeringspladsen i skoven med indkørsel ved Skovbrynet 58.

– Vi går/løber en time i skoven hver for sig eller i mindre grupper. Kompas er ikke nødvendigt. Det gælder om at finde nogle af de faste orienteringsposter på et udleveret kort. Der er både nemme og svære poster, og du vælger selv, hvilke du går efter.

Bagefter registrerer vi de fundne poster, mens vi fortæller røverhistorier og får lidt at spise og drikke, fortæller Jørn Andreasen fra OK73.

Arrangørerne opfordrer de fremmødte til at tage noget spiseligt/drikkeligt, sundt/usundt med til fælles brug: Det giver oplevelsen en social dimension!